Alerta sanitaria por repunte de sarampión en México

Ante el incremento sostenido de casos de sarampión en el continente americano, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica en la que México aparece como el país con mayor número de contagios registrados desde 2025 y en lo que va de 2026.

De acuerdo con los datos más recientes, durante el año pasado se confirmaron casi 15 mil casos de sarampión en al menos 13 países de la región, lo que representó un aumento considerable en comparación con el año anterior. México concentró más de seis mil contagios y dos decenas de fallecimientos, colocándose a la cabeza tanto en casos como en muertes asociadas a esta enfermedad.

La situación no ha mostrado mejoría en el inicio de 2026. En las primeras semanas del año se reportaron más de mil nuevos casos en siete países, de los cuales la mayoría se localizan nuevamente en territorio mexicano, lo que mantiene al país como el principal foco de transmisión en América.

Información de la Secretaría de Salud señala que, hasta principios de febrero de este año, el acumulado nacional supera los ocho mil casos confirmados desde que inició el brote, además de 26 defunciones. Chihuahua destaca como la entidad más afectada, con más de cuatro mil casos y la mayor tasa de incidencia, así como la mayoría de los fallecimientos registrados. Le siguen estados como Jalisco y Chiapas, mientras que otras entidades del país también reportan contagios, aunque en menor proporción.

Las autoridades sanitarias han advertido que los grupos más vulnerables continúan siendo los menores de edad, principalmente bebés menores de un año y niños de hasta nueve años, lo que ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar los esquemas de vacunación.

Especialistas coinciden en que uno de los factores que ha favorecido el resurgimiento del sarampión es la baja cobertura de vacunación en años recientes. En 2024, el porcentaje de población protegida con al menos una dosis estuvo por debajo del nivel recomendado para evitar la propagación del virus, situación que se agravó por la interrupción de servicios de salud durante la pandemia.

Como parte de la respuesta, el gobierno federal informó la adquisición de más de 27 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión para su aplicación durante 2026, asegurando que el abasto será suficiente para cubrir la demanda en los próximos dos años.

Finalmente, la OPS anunció que México y Estados Unidos participarán en una reunión regional programada para abril, en la que se evaluará el avance en la eliminación del sarampión y se definirán acciones conjuntas para frenar los brotes que actualmente afectan a ambos países.

Con Información de EL ECONOMISTA