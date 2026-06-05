La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es “falso de toda falsedad” que Morena tenga integrantes vinculados al crimen organizado.

La mandataria insistió en que se trata de una campaña de la ultraderecha mexicana, vinculada a la ultraderecha de América Latina y a la de Estados Unidos.

“La gente lo sabe, si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México”, aseguró en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo consideró que hay una campaña en contra de su gobierno basada en la solicitud de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Se desata una campaña muy fuerte que continúa en las redes sociales y prácticamente todos los medios de comunicación, con sus excepciones, que lo que dicen ‘es narcopartido, narcogobierno’ tomando esto que viene desde mi punto de vista de los sectores más de derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del gobierno, para que por sus elecciones de noviembre de 2026 quieren usar a México como parte de su retórica en la elección y para aliarse con la ultraderecha en México para la elección del 2027”.

Ante las investigaciones contra integrantes de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado, la mandataria insistió en preguntar:

“¿Quién es el que pone y quita autoridades en México?”, y respondió: “El pueblo… claro, si hay denuncias de algún funcionario, servidor público, en México se investigan y se procede, como se ha hecho en desde que llegamos”, dijo.

Enseguida pidió no “suponer que todo lo que diga una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es verdad por el solo hecho de decirlo, pues entonces vamos a seguir pensando que es verdad todo lo que hagan y vamos a permitir que quien defina el futuro de México no sean los mexicanos, sino sea el exterior”.

También aseguró que, si el acusado por Estados Unidos fuera un gobernador de oposición, “diríamos exactamente lo mismo, en funciones, no importa si fuera del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, si viniera de fuera, del Departamento de Justicia una solicitud para alguno de ellos, diríamos: ¿Dónde están las pruebas? No tenemos por qué tomar a ciegas lo que se pide”.

Proceso