Fallece Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras enfrentar complicaciones de salud

La mañana de este viernes 5 de junio se confirmó el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, presidente municipal de Torreón, a los 60 años de edad, luego de permanecer bajo atención médica debido a diversas complicaciones de salud.

Cepeda González se encontraba al frente de su segundo periodo consecutivo como alcalde de Torreón, cargo que asumió nuevamente en enero de 2025 después de obtener el respaldo mayoritario de los votantes en las elecciones municipales de 2024. Su administración se distinguió por impulsar proyectos enfocados en seguridad pública, infraestructura urbana y atracción de inversiones para la región lagunera.

Con una trayectoria de más de tres décadas en la función pública y la política estatal, Román Cepeda ocupó diversos cargos dentro de la administración gubernamental antes de llegar a la presidencia municipal. Su carrera estuvo ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde donde consolidó una presencia importante en la vida política de Coahuila.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre representantes de distintos sectores políticos, empresariales y sociales de la Comarca Lagunera, quienes expresaron condolencias a familiares y colaboradores cercanos.

Hasta el momento, autoridades municipales y estatales continúan emitiendo mensajes de reconocimiento a la trayectoria del alcalde, mientras se espera información sobre los homenajes y actos oficiales que podrían realizarse en su memoria.