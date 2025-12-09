Al menos cinco personas han sido víctimas de fraude por parte de una supuesta empresa de servicios financieros que opera a través de redes sociales, engañando con la promesa de vender a crédito automóviles de agencia, según relató una de las afectadas.

Se trata de BEQ servicios Financieros S.A de C.V. con RFC BSF251016Q72 y domicilio fiscal en Bulevar Manuel Gómez Morín 7411, Rincones de San Marcos en Ciudad Juárez, dijo una de las víctimas que pidió el anonimato.

Según relató la afectada esta empresa se anuncia en las redes sociales en donde anuncia la venta de vehículos a crédito a través de financiamiento.

Explicó que acudió personalmente al domicilio señalado, donde fue atendida por Branda Rincón, supuesta asesora, quien le brindó toda la información relacionada con el servicio financiero. Señaló que, al aceptar la compra del automóvil, la supuesta financiera solicita la firma de un contrato en el que se establecen tanto el monto total de la unidad y sus especificaciones, como las condiciones de pago.

Comentó que, en su caso, estaba interesada en adquirir un Nissan Versa modelo 2017 con un precio de $164,999 pesos, el cual pagaría en un plazo de 60 meses mediante mensualidades de $3,618.98 pesos.

Agregó que como enganche o pago inicial les entregó 11,000 pesos.

“Comparto mi mala experiencia para alertar a otras personas y no caigan en esta estafa”, dijo la afectado.

Comentó que hace dos semanas inició el trámite y, durante todo el proceso, la empresa ha mostrado conductas fraudulentas. Por ello, ya acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente y así intentar recuperar los 11,000 pesos que entregó sin recibir el vehículo prometido.

Actualmente BEQ servicios Financieros S.A de C.V sigue promocionándose en redes sociales y según publican. Esta empresa tiene su domicilio fiscal en Avenida 5 de febrero 428 -A, Victoria de Durango Centro.