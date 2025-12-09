Inicio » Seguridad Vial invita a pedir apoyo cuando un vehículo se descomponga en la calle
Seguridad Vial invita a pedir apoyo cuando un vehículo se descomponga en la calle

by Eduardo Huízar
by Eduardo Huízar

Ciudad Juárez, Chihuahua. El director de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, llamó a la ciudadanía a solicitar apoyo de los agentes de la corporación en caso de que sus vehículos se descompongan en plena vía pública.

García Reyes explicó que los oficiales cuentan con la instrucción de auxiliar a los conductores para mover sus autos a un lugar seguro y, cuando sea posible, brindar apoyo básico para que la unidad vuelva a arrancar.

En situaciones donde el vehículo no pueda desplazarse, los agentes pueden solicitar una grúa para remolcarlo al destino que indique el propietario, informó el director.

“Se trata de ayudar a la ciudadanía”, señaló García Reyes. Recordó que anteriormente estuvo a cargo de los Centros Comunitarios de Ciudad Juárez y aseguró que su vocación de servicio continúa tanto en esa experiencia como en la responsabilidad que ocupa actualmente.

