Hallan el cuerpo de Wendy Saray en la cajuela de un vehículo accidentado en Lerma

El cuerpo de Wendy Saray Pavón Torres, de 32 años, fue localizado dentro de la cajuela de un automóvil que había chocado días antes en el municipio de Lerma. La mujer contaba con una ficha de búsqueda emitida en la Ciudad de México desde el 11 de mayo.

El hallazgo se originó a partir de un accidente ocurrido el 12 de mayo sobre Paseo Tollocan, cuando un Chevrolet Chevy se impactó contra un poste metálico. De acuerdo con reportes oficiales, el conductor descendió del vehículo y huyó antes de que los equipos de emergencia llegaran al lugar.

Durante la inspección del automóvil, agentes estatales encontraron el cuerpo de Wendy Saray en la cajuela. La identificación fue confirmada posteriormente por la familia, lo que llevó a las autoridades a activar el protocolo de feminicidio y a coordinarse con la Fiscalía de la Ciudad de México para avanzar en las investigaciones.

Las primeras indagatorias apuntan a un hombre identificado como Mario “N” como el principal sospechoso. Según la investigación preliminar, él conducía el vehículo al momento del siniestro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene operativos para localizarlo.

Colectivos y familiares han exigido esclarecer el caso y garantizar justicia, ante las circunstancias en que fue localizada la víctima y el tiempo transcurrido desde su desaparición.