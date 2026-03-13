“El tesoro más grande de Juárez son sus niñas, niños y jóvenes”, afirma



El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó este día la entrega de obras de infraestructura educativa en la Secundaria Federal Número 17, donde destacó que su administración está cerca de alcanzar 600 planteles rehabilitados, lo que representa una de las mayores inversiones municipales en educación pública en el país.



Durante su mensaje ante estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades educativas, el alcalde explicó que el programa de mejora de infraestructura escolar ha crecido de manera importante en los últimos años, impulsado con recursos municipales aplicados de forma directa y a través del Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual las comunidades escolares proponen y votan proyectos para sus planteles.



“Estamos casi por llegar a 600 escuelas rehabilitadas en la ciudad. Yo les puedo asegurar que no hay otro municipio en el país que invierta tanto en la educación pública como el municipio de Juárez”, expresó.



El edil señaló que el compromiso del Gobierno Municipal con la educación tiene una razón fundamental, invertir en el futuro de la ciudad.



“El tesoro más grande que tiene Ciudad Juárez son sus niñas, sus niños y sus jóvenes. Si no invertimos en las personas, sobre todo en quienes serán los líderes de nuestra comunidad, no estamos invirtiendo en lo más importante”, afirmó.



Pérez Cuéllar recordó que él mismo fue formado en escuelas públicas de Ciudad Juárez, desde la primaria hasta la universidad, por lo que considera una responsabilidad devolver a la comunidad parte de lo que la educación pública le permitió alcanzar.



Durante el evento se reunieron representantes de nueve escuelas donde el Gobierno Municipal ha realizado obras y mejoras en infraestructura educativa. Entre los planteles beneficiados se encuentran:



Jardín de Niños Arturo Rosenblut



Jardín de Niños Cusárare



Jardín de Niños Teotihuacán



Escuela Primaria Estatal Josefa Ortiz de Domínguez



Secundaria Técnica 93



Secundaria Técnica 94



Secundaria Federal Número 17



CBTIS 270



Uno de los proyectos destacados fue la construcción de una cancha de fútbol rápido con pasto sintético en la Secundaria Federal 17, obra impulsada a través del programa del Presupuesto Participativo y que permitirá a los estudiantes contar con un espacio digno para la práctica deportiva.



Durante el acto, la directora de la Secundaria Federal 17, Rosa Alvarado Sánchez, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal y destacó que las obras realizadas no solo benefician a su plantel, sino a varias escuelas de la zona.



“No solo por la Secundaria Federal 17, sino por las escuelas de la zona. Son cuatro escuelas las que nos hemos visto beneficiadas con estos proyectos”, expresó, al tiempo que reconoció el compromiso del alcalde con la educación en Ciudad Juárez.



Por su parte, el estudiante Isidro José Flores, representante de la Secundaria Técnica 93, destacó que las inversiones realizadas en infraestructura escolar representan oportunidades reales para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.



“Estas acciones no solo representan obras materiales, sino oportunidades reales para que podamos desarrollarnos en espacios dignos, seguros y adecuados para nuestro aprendizaje”, señaló.



El Presidente Pérez Cuéllar aprovechó el encuentro para enviar un mensaje a los estudiantes presentes, exhortándolos a cuidar su futuro y mantenerse alejados de conductas que puedan afectar su desarrollo.



“Lo único que les pedimos es que se cuiden, que digan no a las drogas y a los vicios que pueden hacerles daño. Ustedes son el tesoro que tiene Ciudad Juárez”, concluyó.



Las obras forman parte del programa municipal de mejoramiento de infraestructura educativa, que busca fortalecer los espacios escolares y brindar mejores condiciones para el aprendizaje, el deporte y la convivencia de miles de estudiantes en la ciudad.