Tormenta en la CDMX derriba árboles y postes en Miguel Hidalgo se reportan daños en viviendas y vehículos

Las lluvias registradas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 12 de junio de 2026 dejaron importantes afectaciones en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se reportó la caída de árboles y postes en distintos puntos.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en la colonia Pensil, donde un árbol de gran tamaño colapsó sobre una casa, causando daños en parte de la estructura. Vecinos señalaron que el ejemplar presentaba signos visibles de deterioro y que anteriormente había sido reportado ante las autoridades debido al riesgo que representaba.

La tormenta generó múltiples emergencias en distintos sectores de la alcaldía. Elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de servicios urbanos desplegaron operativos para retirar árboles caídos, atender reportes ciudadanos y liberar vialidades afectadas por los escombros.

De acuerdo con reportes preliminares, decenas de árboles resultaron derribados por las condiciones meteorológicas, principalmente en colonias como Pensil Norte, Reforma Pensil, Popotla, Anáhuac y Granada. Asimismo, algunos postes cayeron sobre la vía pública, ocasionando interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones para la circulación vehicular.

Las autoridades capitalinas mantienen trabajos de evaluación y limpieza en las zonas afectadas, además de exhortar a la población a reportar árboles inclinados o estructuras que representen un riesgo ante la continuidad de las lluvias pronosticadas para los próximos días.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales relacionadas con estos incidentes, aunque continúan las inspecciones para determinar la magnitud total de los daños.