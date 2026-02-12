Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México solicitó hace unos días al Senado de la República autorizar el ingreso de elementos de la Marina de Estados Unidos a territorio mexicano. La tarde de hoy miércoles 11 de febrero del 2026, con 105 votos a favor y una abstención, el Pleno del Senado de la República autorizó que 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Guerra de Estados Unidos accedan a la nación mexicana.

La autorización del Senado es para que los 19 militares estadounidenses participen en un ejercicio de adiestramiento especializado, que estará a cargo de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina. Los elementos de la Marina de E.U, estarán en México del 15 de febrero al 16 de abril del 2026, para integrar el programa llamado “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

El adiestramiento se realizará en dos ciudades mexicanas, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche y en la jurisdicción del Sector Naval Carmen, en Ciudad del Carmen. El ingreso de los militares estadounidenses será abordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los EEUU tipo C-130 ‘Hércules’.

Raquel Bonilla Herrera, secretaria de la Comisión de Marina, recordó que la autorización para la entrada de militares extranjeros es una de las facultades exclusivas del Senado de la República, que constituye uno de los mecanismos más claros de control democrático en materia de defensa y seguridad nacional.

Los Navy SEALs, es la fuerza de operaciones especiales de élite de la Marina de Estados Unidos, cuya principal labor es realizar actividades de alto riesgo en tierra, aire y mar. Se dividen en distintos grupos operativos, el Equipo 2, son los más destacados y se fundaron desde 1962, en plena Guerra Fría. Desde su fundación, han operado en regiones desde Asía, pasando por el Medio Oriente y hasta Europa.

Su sede principal se localiza en Little Creek, Virginia, en la costa este de Estados Unidos. Su entrenamiento es extremadamente riguroso para poder fungir misiones de alto impacto como reconocimiento especial, contraterrorismo, entre otras.

