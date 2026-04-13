Fin de vacaciones y el regreso a la realidad

Por Dr. Víctor Reyes

Hay momentos en el año que se esperan con una mezcla de ilusión y necesidad. Para muchos, las vacaciones representan exactamente eso: una pausa largamente anhelada, un respiro después de meses de trabajo, de rutinas exigentes, de horarios rígidos. Es el tiempo en el que, al menos en el imaginario colectivo, todo se detiene y la vida adquiere un ritmo distinto, más humano, más cercano, más propio, más vivo.

Quienes tienen la oportunidad de salir de vacaciones —y hay que decirlo con claridad, no todos la tienen— suelen prepararse durante semanas o incluso meses. Se planean viajes, se organizan gastos, se ajustan agendas. Incluso quienes no salen de Juárez buscan ese pequeño espacio para descansar: un paseo por el Chamizal, una tarde en el Parque Central, convivir en casa o simplemente bajarle al ritmo. En cualquier caso, las vacaciones se convierten en un símbolo de bienestar, en una promesa de tranquilidad y descanso.

Y si que lo son.

Las vacaciones tienen un valor real. Permiten recuperar energía, fortalecer vínculos familiares, reconectar con aspectos de la vida que durante el año quedan relegados. En una sociedad que vive acelerada como es el caso de esta ciudad fronteriza, que mide el tiempo en función de la productividad, detenerse es casi un acto de resistencia o un gesto revolucionario que pocos se permiten. Descansar no debería verse como un lujo, sino como una necesidad básica.

Sin embargo, con el paso del tiempo he aprendido —y lo digo desde la experiencia personal, pero también desde la observación profesional— que las vacaciones no son únicamente ese espacio ideal que solemos imaginar. Son también un momento que pone a prueba muchas cosas: nuestras relaciones, nuestras expectativas, nuestra capacidad de convivir. Estos tres aspectos revelan nuestras verdaderas dinámicas bajo presión.

Porque hay algo que pocas veces se dice con claridad: vacacionar implica convivir más, y convivir más no siempre es sencillo.

Durante el año, la dinámica familiar se organiza alrededor de la distancia. El trabajo, los hijos, las escuelas, los compromisos sociales generan espacios individuales que, de alguna manera, equilibran la convivencia. Cada quien tiene su rutina, sus tiempos, sus espacios. Incluso los conflictos encuentran una forma de hacerse menos pesados en medio de las ocupaciones diarias.

Pero cuando llegan las vacaciones, ese equilibrio cambia.

De pronto, las familias pasan más tiempo juntas. Se comparten horarios, decisiones, actividades. Se reducen los espacios individuales y se incrementa la interacción. Lo que antes se distribuía a lo largo del día ahora se concentra. Y en ese proceso, inevitablemente, comienzan a surgir tensiones.

No se trata de algo extraordinario. Es, en realidad, un fenómeno profundamente humano y de año con año.

Cuando las personas comienzan a convivir de manera permanente, las emociones también se intensifican. Aparecen pequeñas irritaciones que en otro contexto pasarían desapercibidas. Se hacen más evidentes las diferencias de carácter. Las expectativas —muchas veces idealizadas— no siempre se cumplen. Y a todo esto se suman factores como el cansancio acumulado, los gastos económicos, la organización del tiempo y, en muchos hogares juarenses, la presión de hacer rendir el dinero.

En algunos casos, estas tensiones se quedan en el terreno de lo cotidiano. En otros, sin embargo, pueden escalar.

Y es aquí donde la conversación se vuelve más seria.

En México, la violencia en el ámbito familiar es una realidad que no podemos ignorar. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siete de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Este dato, por sí solo, revela la profundidad del problema.

Además, durante contextos de convivencia prolongada —como ocurrió durante la pandemia—, se documentó que un porcentaje significativo de mujeres percibió un aumento en los conflictos familiares y en la violencia de pareja. No es que la convivencia genere violencia por sí misma, pero sí puede funcionar como un detonante o amplificador de tensiones que ya existían.

A esto se suman los datos operativos que muestran la magnitud del fenómeno. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó más de 579 mil llamadas al 911 relacionadas con violencia familiar en 2023. En el primer semestre de 2025, por ejemplo, se reportaron más de 170 mil llamadas por violencia contra la mujer a nivel nacional.

No son números menores. Son señales claras de que la violencia en el hogar es un problema cotidiano, constante y, muchas veces, invisibilizado.

Ahora bien, es importante decirlo con responsabilidad: no existe una estadística oficial que indique que durante las vacaciones se incrementa la violencia en un porcentaje específico. La realidad es más que compleja. Sin embargo, tanto la evidencia nacional como diversos estudios internacionales coinciden en que los picos de violencia suelen presentarse en momentos de alta convivencia y carga emocional, como festividades o periodos prolongados en familia, y por ejemplo en los periodos vacacionales, como este.

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas han documentado incrementos importantes en la violencia doméstica en contextos de encierro o convivencia intensiva. El patrón es consistente: cuando se combinan cercanía constante, estrés y presión económica, las tensiones pueden escalar.

En ese sentido, las vacaciones no deben verse como un problema, pero sí como un contexto que puede revelar o amplificar dinámicas existentes. Y, por qué no decirlo, también pueden resultar profundamente positivas.

Porque no todas las familias viven las vacaciones de la misma manera.

Para algunas, son un espacio de descanso y fortalecimiento de vínculos. Para otras, representan un periodo en el que se hacen más visibles las diferencias, las tensiones, los conflictos. El dinero no alcanza, el cansancio se acumula, las expectativas no se cumplen y la convivencia constante termina por desgastar.

Y entonces, lo que debía ser descanso, se convierte en presión.

Pero si hay un momento que todos compartimos —independientemente de cómo hayamos vivido las vacaciones— es el regreso.

El regreso a la realidad.

Ese momento en el que el despertador vuelve a sonar temprano. En el que el tráfico parece más pesado. En el que la bandeja de correos está llena y para colmo también el de las redes sociales. En el que los pendientes se acumulan y el ritmo cotidiano retoma su lugar.

Considero que volver después de dos semanas fuera de la rutina no es sencillo. El cuerpo se desacostumbra a los horarios, la mente aún transita entre el descanso y la responsabilidad, y la exigencia de retomar el ritmo de manera inmediata puede generar estrés.

A este fenómeno se le ha llamado de distintas maneras. Algunos lo conocen como estrés post-vacacional. Pero más allá del nombre, lo importante es entender que se trata de un proceso de adaptación.

No solo regresamos al trabajo. Regresamos a la disciplina, a las obligaciones, a la estructura. Y en ese proceso, muchas veces cargamos también con lo que las vacaciones dejaron: cansancio, tensiones familiares, incluso conflictos no resueltos.

Por eso, el regreso puede sentirse más pesado de lo que podemos reconocer.

Sin embargo, también es un momento de oportunidad.

Porque así como las vacaciones nos permiten detenernos, el regreso nos obliga a reorganizarnos.

Y ahí es donde entra un elemento clave: la actitud.

Volver con actitud positiva no significa ignorar el cansancio o minimizar el estrés. Significa reconocerlo, entenderlo y gestionarlo. Significa asumir que el regreso forma parte del ciclo y que, en ese proceso, podemos hacer ajustes que mejoren nuestra calidad de vida.

Prepararse para vacacionar es importante, pero con el tiempo uno se da cuenta de que prepararse para regresar también lo es, y quizá más de lo que pensamos.

Implica retomar el ritmo de manera gradual, organizar pendientes, evitar la autoexigencia excesiva en los primeros días, cuidar la salud emocional. Implica también reflexionar sobre lo vivido: qué funcionó, qué no, qué se puede mejorar en la dinámica familiar.

Porque, si algo nos dejan las vacaciones —más allá del descanso—, es información sobre nosotros mismos.

Nos muestran cómo convivimos, cómo reaccionamos ante el estrés, qué tipo de relaciones estamos construyendo. Nos confrontan con nuestras fortalezas, pero también con nuestras áreas de oportunidad.

Y eso, aunque incómodo, es valioso.

Al final, las vacaciones terminan. Pero lo que revelan permanece.

Por eso, más que idealizarlas o descalificarlas, conviene entenderlas en toda su complejidad. Como un espacio necesario de descanso, sí, pero también como un momento que pone a prueba nuestra capacidad de convivir, de gestionar emociones, de adaptarnos.

El verdadero reto no está en las vacaciones.

Está en lo que hacemos después de ellas.

En cómo regresamos. En cómo nos reorganizamos. En cómo decidimos enfrentar la realidad cotidiana.

Porque la realidad siempre regresa.

La diferencia está en cómo la enfrentamos.