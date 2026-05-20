Por Carlos Angulo Parra

En esta entrega me atreveré a especular sobre los posibles escenarios que la presidente Sheinbaum puede enfrentar ante los acontecimientos en Sinaloa.

Escenario 1.

Al entregarse el ex secretario de seguridad pública y el ex secretario de finanzas del Estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro del Ejército mexicano y Enrique Díaz Vega, a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, como testigos colaboradores, con la intención de obtener pena reducidas, incriminarán tanto al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya como al senador de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, con sendos delitos relacionados con el narcotráfico, y, posiblemente, a muchas otras personas que aún no han sido perseguidas por los Estados Unidos.

Luego de esto, Estados Unidos emite un cierto ultimátum a la presidente Sheinbaum para que entreguen a Rocha e Inzunza, y demás exfuncionarios sinaloenses; de lo contrario, se realizarán por los Estados Unidos, acciones concretas en territorio nacional, para llevárselos a afrontar la justicia en su territorio.

Ante ello, la presidente apela al presidente Trump y este le responde que debe de cumplir con lo que establece el tratado de extradición.

López Obrador sale a la Luz pública a defender a la presidente alegando que lo hace en pos de la soberanía nacional como él lo había prometido.

Esta situación escala al nivel de hacer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declare que también está investigando al expresidente López Obrador por vínculos con el crimen organizado durante su mandato.

Esta situación genera un gran escándalo político en México por lo que estrepitosamente caen las preferencias electorales en favor de morena y la aprobación de la presidente, principalmente en el norte del país.

Escenario 2.

Estados Unidos procede a realizar acciones para capturar directamente en Mexico, ya sea, a través de secuestros o de acciones de precisión militar para capturar al resto de los implicados.

La presidente Sheinbaum presenta queja ante las Naciones Unidas y ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos, en contra de las acciones por violaciones de la soberanía nacional cometidas por Estados Unidos.

Estados Unidos impone aranceles punitivos a México, y se suspenden las pláticas de revisión del T-MEC.

Esto polariza en extremo al país y el nivel de deportaciones de mexicanos de Estados Unidos hacia México aumenta exponencialmente.

Escenario 3.

La presidente Sheinbaum detiene precautoriamente a los implicados por el departamento de justicia de Estados Unidos y exige pruebas de su probable responsabilidad que deban de presentarse en un plazo de 60 días por parte de la fiscalía de Estados Unidos.

La presidente, por lo anterior, recibe grandes reclamos de morena y del propio López Obrador.

La oposición felicita a la presidente por las acciones llevadas a cabo estrictamente siguiendo los protocolos dictados por el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

Lo anterior hace subir la aceptación de la presidenta de una manera exponencial y hace bajar la aceptación de morena de la misma forma.

Estados Unidos presenta peticiones adicionales conforme al tratado de extradición en contra del gobernador de Tamaulipas y de la gobernadora de Baja California.

El tercer escenario lo puse al final por ser el menos posible, ya que la presidente Sheinbaum no ha dado muestra alguna de ser una jefa de Estado.

Pero se pueden dar estos posibles escenarios, y muchos otros intermedios y adicionales, que no me atreveré a expresar. Lo que sí es muy cierto, es de que, considerando que somos un país que se encuentra bajo la esfera de influencia directa de los Estados Unidos, debemos de actuar estrictamente conforme lo dicta el orden jurídico internacional y debemos de corregir de inmediato el problema creado con la captura y pérdida de independencia del poder judicial en México por parte del Poder Ejecutivo; ello, para poder recuperar la confianza de los inversionistas, principalmente los nacionales.