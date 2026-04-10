La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez concluyó el operativo vacacional realizado en las colonias Satélite y Montebello, donde se realizaron trabajos de infraestructura sanitaria y de agua tratada.

En la colonia Satélite, sobre la calle Neptuno, se llevó a cabo la instalación de 105 metros de línea de drenaje, así como catorce descargas sanitarias, estas labores iniciaron el pasado 30 de marzo y, para este viernes, se contempla realizar el recarpeteo en el tramo intervenido, justo frente a una escuela primaria, con el fin de reabrir la vialidad antes del regreso a clases el próximo lunes.

El ingeniero Omar Villegas, coordinador de residentes de la JMAS, explicó que los trabajos fueron planeados para aprovechar el periodo vacacional escolar.

“Aprovechando el periodo vacacional, debido a la cercanía con la Escuela Pascual Ortiz Rubio, intervenimos estos 100 metros con la intención de liberar el área antes del regreso a clases. Durante el fin de semana estaremos realizando labores de limpieza y bacheo para dejar la zona en óptimas condiciones”, señaló.

Asimismo, adelantó que los trabajos continuarán por etapas en futuros periodos vacacionales, contemplando la instalación de 200 metros adicionales de tubería hacia el norte.

Por otra parte, en el fraccionamiento Montebello, se realizaron trabajos de instalación de 100 metros lineales de tubería para agua tratada y sanitaria, además de cinco descargas en la calle Luis Rey. Actualmente, se llevan a cabo labores de limpieza y reposición de carpeta asfáltica, con el objetivo de reabrir la circulación en el área cercana a un jardín de niños a partir del lunes.

La JMAS informó que los trabajos en esta zona continuarán hacia la calle Misiones del Sur durante aproximadamente un mes más, garantizando en todo momento la habilitación de al menos un carril para la circulación vehicular.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad, priorizando la seguridad y beneficio de los juarenses.