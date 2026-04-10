El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó a los gobiernos de Morena tras registrarse un nuevo incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, y aseguró que el país tendría mejores resultados bajo la administración de su partido.

El posicionamiento del líder priista se dio luego del incidente ocurrido el 9 de abril, que reavivó el debate sobre la operación, seguridad y costos de este proyecto energético.

A través de redes sociales, el también senador calificó como ineficiente la gestión del actual gobierno, al señalar que la refinería, considerada uno de los proyectos emblemáticos, ha sido señalada por fallas constantes.

El dirigente sostuvo que el proyecto ha enfrentado problemas relacionados con incendios, sobrecostos y deficiencias operativas.

“¡Vean el resultado de que el país esté gobernado por la bola de ineptos de MORENA! Ahí está la refinería ‘Dos Bocas’, que prometieron como orgullo nacional. Hoy es noticia por incendios, sobrecostos y fallas“, criticó el dirigente priista.

Refinería Dos Bocas, en el centro del debate político

Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que el incidente no es un hecho aislado, sino parte de una serie de situaciones que, desde su perspectiva, evidencian problemas estructurales en el proyecto.

En ese sentido, afirmó que la refinería Olmeca ha pasado de ser presentada como un símbolo de desarrollo a convertirse en foco de críticas por su operación.

El líder del PRI también cuestionó el monto de inversión destinado a la obra, al considerar que los recursos públicos no han generado los resultados esperados.

“Miles de millones de pesos que salieron del bolsillo de los mexicanos para alimentar un proyecto mal planeado, mal ejecutado y mal supervisado”, acotó.

Según su postura, el proyecto refleja deficiencias en la toma de decisiones y en la ejecución técnica.

“El retrato completo de su incapacidad, improvisación, caprichos y cero conocimientos técnicos. México no se merece funcionarios rebasados ni experimentos ideológicos que ponen en riesgo vidas y dinero público”.

Finalmente, Moreno afirmó que bajo gobiernos priistas se obtendrían mejores resultados, al destacar que su partido cuenta con experiencia en la administración pública.

“La incompetencia cuesta. Cuesta seguridad. Cuesta confianza. Cuesta futuro. Con el PRI estaríamos hablando de buenos resultados, no de puros fracasos”, concluyó.

Debate