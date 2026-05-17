El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentó este sábado el espectáculo de danza “Chihuahua, nuestra herencia” en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA), donde decenas de familias juarenses disfrutaron de una mañana llena de tradición, música y folclore mexicano.

La puesta en escena estuvo a cargo de la Compañía de Danza del CMA “México, Fiesta y Tradición”, dirigida por Lilia Ruvalcaba, agrupación reconocida por la calidad artística y diversidad coreográfica de sus presentaciones.

A través de la danza, la música y la expresión corporal, el espectáculo ofreció un recorrido escénico por distintos pasajes representativos de la identidad chihuahuense, destacando elementos de la cultura Tarahumara, episodios de la Revolución Mexicana, leyendas populares y las tradicionales polkas y redovas del norte del país.

Durante la presentación, el público pudo apreciar el talento y la disciplina de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que integran la compañía, conformada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad comprometidos con la preservación y difusión de las tradiciones culturales mexicanas.

La directora del IPACULT, Olga Liset Olivas, destacó la importancia de impulsar este tipo de actividades culturales que permiten fortalecer la identidad regional y acercar a la ciudadanía a expresiones artísticas de calidad.

La compañía “México, Fiesta y Tradición” mantiene una constante labor de formación artística en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano, brindando oportunidades de desarrollo cultural a personas de distintas edades.