La Dirección General de Protección Civil informa que, derivado de las precipitaciones registradas durante este viernes 24 de enero, se mantiene activa una alerta preventiva por encharcamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.
Personal operativo ha realizado recorridos de supervisión, detectando acumulación de agua en diversas vialidades, principalmente en zonas bajas y de alto flujo vehicular. En Avenida Paseo de las Victorias y Tapioca se reportan encharcamientos de entre 10 y 15 centímetros, con circulación vehicular fluida, aunque se recomienda extremar precauciones.
En el cruce de Paseo de las Victorias y Teófilo Borunda se mantiene el cierre de un carril en sentido de Misiones a Las Torres, mientras que el sentido de Las Torres hacia el sur permanece habilitado únicamente para vehículos pesados y de gran altura, situación que continúa bajo evaluación constante.
En Avenida Juárez–El Porvenir y Libramiento se registran acumulaciones de agua cercanas a los 30 centímetros, generando tránsito lento. Asimismo, el Viaducto Mártires del 68 – 2 de Octubre No Se Olvida permanece cerrado a la circulación vehicular debido al flujo de agua en la zona.
En el Eje Vial Juan Gabriel y calle Noruega se detectó un nivel de agua de entre 15 y 20 centímetros, por lo que se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternas. Otros puntos, como el paso a desnivel de Insurgentes y Libertad, se reportan sin novedad al momento.
Adicionalmente, se reportan cruces con acumulación de agua, donde se solicita extremar precauciones:
Jacinto Benavente y Ejército Nacional; Insurgentes y Montes de Oca; Eje Vial y Gutiérrez Nájera; Constitución y Mejía.
De igual forma, se realizaron inspecciones en la Presa de Anapra y en el dique ubicado en Isla Santo Domingo y Chipre, los cuales se encuentran aproximadamente al 20 y 10 por ciento de su capacidad, respectivamente, sin riesgo inmediato hasta el momento, aunque permanecen bajo monitoreo permanente.
La Dirección General de Protección Civil exhorta a la población a evitar salir de casa si no es necesario, no cruzar zonas con acumulación de agua y extremar precauciones, ya que las lluvias continuarán y podrían incrementar los niveles de encharcamiento e inundación.
