La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informa a la ciudadanía que se han atendido diversos auxilios, principalmente por inundaciones registradas en distintos puntos de la ciudad, para lo cual se desplegó equipo especializado y maquinaria pesada.

César Triana, director de Obra de la dependencia, señaló que el punto más afectado se localiza sobre la avenida Paseo de la Victoria, antes de llegar al cruce con la avenida Teófilo Borunda, donde fue necesario el uso de equipos Vactor para destapar la red de drenaje, así como la operación de tres motobombas de seis pulgadas para extraer el agua, la cual fue canalizada al dren 2A.

“Estamos desplegados en varios puntos en auxilio de la población. En este momento, lo que más afecta a la ciudad es la lluvia generalizada y constante, ya que los escurrimientos saturan los colectores. La situación más grave la tenemos en Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, donde trabajamos con equipos Vactor y motobombas para evitar mayores inundaciones”, explicó Triana.

Por su parte, Paola Moreno, directora de Operaciones de la JMAS, informó que se han atendido las siguientes emergencias:

• Hundimiento en el cruce de las avenidas Santiago Blancas y calle Humariza.

• Inundación en el cruce de las calles Morelia y Popocatépetl, con auxilio a la ciudadanía.

• Limpieza de drenaje por inundaciones en Paseo de la Victoria y Tapioca.

• Inundaciones por taponamiento de drenaje en Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda.

Asimismo, indicó que, por instrucciones del director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, se cuenta con una fuerza de tarea integrada por:

• 14 grúas

• 12 dompes

• 19 equipos de desazolve

• 5 equipos de inyección

• 1 equipo Guzzler

• 10 minicargadores

• 2 equipos oruga

• 2 plataformas

• 29 retroexcavadoras

• 20 unidades Vactor

• 5 motobombas

• 20 unidades de emergencia

• 90 cuadrillas de trabajadores

La JMAS exhorta a la ciudadanía a atender las recomendaciones de las autoridades, evitar la circulación en zonas inundadas y tomar las precauciones necesarias para el resguardo seguro de sus familias.

La dependencia mantiene un monitoreo permanente en diversas zonas de la ciudad para continuar brindando apoyo a la población ante las condiciones climáticas.