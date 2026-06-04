Con el objetivo de fortalecer el cuidado infantil y apoyar a las mujeres trabajadoras de esta ciudad, el Gobierno Municipal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio firmaron con el Instituto Mexicano del Seguro Social un contrato de comodato y convenio de colaboración para la operación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) Praderas del Sol y Parajes de San Isidro.



Durante el evento, autoridades federales y locales destacaron que este proyecto representa un esfuerzo conjunto entre las distintas instancias de Gobierno para garantizar espacios dignos, seguros y modernos para el cuidado y aprendizaje de niñas y niños juarenses.



Además, este es un nuevo modelo de atención a las infancias, respondiendo a las necesidades de las familias trabajadoras, principalmente de mujeres empleadas de la industria maquiladora.



“Hoy estamos muy entusiasmados en el Seguro Social por tener la oportunidad de empezar este gran proyecto en Ciudad Juárez, con esto se celebra un acto de profunda justicia social y colaboración institucional, hoy que firmamos este convenio de comodato en los Centros de Educación y Cuidado Infantil en colaboración con el DIF y el Ayuntamiento de Juárez”, dijo Mariana Tajonar Miranda, titular de la Unidad de Cuidado y Atención Infantil del IMSS.



“A mi me gustaría de manera especial expresar un sincero y profundo agradecimiento a nuestro Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, su invaluable disposición, visión y facilidades otorgadas para hacer posible esta colaboración; darle gracias a Rubí Enríquez porque su compromiso, visión de bienestar familiar y social se materializa hoy en estos inmuebles”, expresó la funcionaria federal.



La presidenta del DIF, Rubí Enríquez Parada, dijo que la firma no es un simple acto administrativo, sino la consolidación de un compromiso social y acto de amor, saldando la deuda histórica con las mujeres de la ciudad.



Destacó que el proyecto nace de una promesa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue la principal interesada en apoyar a las mujeres que trabajan en la industria maquiladora al generar espacios que puedan cuidar y acompañar pedagógicamente a los niños.



“Lo importante es que niñas y niños juarenses van a poder estar bien cuidados aquí, ese es el objetivo central, por eso le agradecemos tanto a la Presidenta Claudia Sheinbaum que haya pensado en Juárez para arrancarlo, el Seguro Social ya ha construido cinco y nosotros entregamos en este momento estos dos”, mencionó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



El alcalde comentó que han mantenido pláticas con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para gestionar que estos centros puedan ser utilizados también por niñas y niños que no sean de familiares derechohabientes del IMSS.



Sobre ello, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chihuahua, Julio Mercado, señaló que se trabajará en la contratación de personal, capacitación, equipamiento y adecuaciones de seguridad para poner en operación los nuevos centros.



Destacó que con esta firma se cumple el ampliar los servicios de salud y cuidado infantil para las familias trabajadoras, especialmente para aquellas que más lo necesitan.



El inicio de este modelo federal impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arranca en Ciudad Juárez, con la construcción de 7 CECI, de los cuales dos de ellos, CECI Praderas del Sol y CECI Parajes de San Isidro, son de manera conjunta con el Gobierno Municipal y el DIF.