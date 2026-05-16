La Cámara Nacional de Comercio abrió el proceso de registro para comerciantes interesados en instalar un stand en la Feria Canaco Juárez 2026, la cual se realizará del 11 al 28 de junio en Ciudad Juárez.

Como parte de los preparativos del evento, el organismo empresarial comenzó con la asignación de espacios comerciales para distintos giros.

Durante la feria se contempla la participación de vendedores de alimentos, bebidas, artesanías, recuerdos y otros productos.

La Canaco informó que los comerciantes afiliados tendrán prioridad para contratar un espacio hasta el próximo 23 de mayo.

El trámite podrá realizarse directamente en las oficinas de la Cámara, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Por otra parte, las personas que no sean socias también podrán solicitar información sobre la disponibilidad de stands y los requisitos de participación.

Para atender a los interesados, se habilitó el número telefónico 656 123 5109, donde se brindarán detalles relacionados con costos, registro y contratación de espacios.

La Feria Canaco Juárez 2026 se desarrollará durante junio y actualmente continúan las labores de organización para la instalación de áreas comerciales y de servicios.

Con el inicio del proceso de registro para expositores, avanzan los preparativos de la Feria Canaco Juárez 2026, evento programado para realizarse durante la segunda mitad de junio en esta frontera.