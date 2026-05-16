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Vinculan a El Profe por doble homicidio en el 2020

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Manuel G. M., alias “El Profe” y/o “El Chivis”, por el delito de homicidio calificado, cometido a dos personas del sexo masculino, el 18 de junio del año 2020, en Ciudad Juárez.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, acreditaron la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados en el estacionamiento de un supermercado, ubicado en el cruce de los bulevares Zaragoza e Independencia, de la colonia Manuel Valdez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el día antes mencionado, Manuel G. M., en compañía de diversos sujetos,
disparó con un arma de fuego en contra de Enrique S. C., y de una víctima no identificada, privándolas de la vida.

El imputado fue detenido a principios del pasado mes de marzo, en Monterrey, Nuevo León, gracias a labores de inteligencia de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas; de la Unidad de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación en la Zona Norte y la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León.

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El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además fijó un plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

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