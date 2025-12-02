La Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, impartió una plática preventiva dirigida a padres de familia del Jardín de Niños “Carlos Orozco Romero”, con el objetivo de fortalecer la conciencia sobre la Justicia Cívica y la importancia de promover valores dentro del entorno familiar.



Durante la sesión, agentes municipales compartieron información clave sobre las responsabilidades que establece la justicia cívica, así como herramientas prácticas para fomentar el respeto, la comunicación y la convivencia sana en el hogar.



Además, se abordó la importancia de detectar y prevenir conductas que puedan derivar en situaciones de riesgo para las niñas y los niños.



Estas actividades refuerzan el compromiso de la SSPM por impulsar acciones de prevención integral que fortalezcan el rol de madres y padres como primeros formadores, promoviendo entornos seguros y el desarrollo positivo de la niñez juarense.



La Secretaría de Seguridad Pública Municipal continuará llevando este tipo de pláticas informativas a diferentes instituciones educativas de la ciudad, con la finalidad de seguir construyendo una comunidad más consciente, participativa y orientada a la prevención.