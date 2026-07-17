Con el propósito de impulsar acciones que preserven, difundan y fortalezcan la riqueza cultural de los pueblos originarios asentados en Ciudad Juárez, la Comisión Edilicia de Cultura realizó una sesión de trabajo en las instalaciones del Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), donde se plantearon proyectos para ampliar la participación de estas comunidades en la vida cultural del municipio.

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la Comisión Edilicia de Cultura, la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, y contó con la participación de la encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, además de representantes de distintas dependencias municipales.

Durante la sesión se analizaron estrategias para consolidar al CEMPO como un espacio de encuentro, diálogo y preservación de las tradiciones, además de fortalecer la vinculación entre las instituciones dedicadas a la promoción cultural y las comunidades indígenas.

Asimismo, se presentaron los programas y actividades que actualmente desarrolla el Centro Municipal de Pueblos Originarios, con el objetivo de generar una agenda de trabajo conjunta que favorezca el reconocimiento y la difusión de las expresiones culturales de las distintas etnias presentes en la ciudad.

Entre las propuestas destacó la creación de un reconocimiento dirigido a mujeres forjadoras pertenecientes a diferentes pueblos originarios, con el propósito de visibilizar su aportación al fortalecimiento de la identidad, las tradiciones y el patrimonio cultural de sus comunidades.

También se planteó integrar a creadoras, creadores, promotores culturales y artistas de diversas disciplinas a las actividades impulsadas por la Comisión Edilicia de Cultura, favoreciendo el intercambio de conocimientos y una mayor participación ciudadana.

Al término de la sesión, las y los asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones del CEMPO para conocer los espacios destinados al desarrollo de actividades comunitarias, culturales y de preservación de las tradiciones, reafirmando el compromiso de fortalecer este recinto como un referente del encuentro intercultural en el municipio.

En esta reunión también participó la regidora Gloria Mirazo de la Rosa; la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro; la coordinadora del Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO), Diana Laura Lozano Linares; y el coordinador de Cultura de la Dirección General de Centros Comunitarios, Miguel Ángel Mendoza.