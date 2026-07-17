La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), atendió un hundimiento registrado en el fraccionamiento San Jerónimo, derivado de las recientes lluvias y del deterioro de una tubería de drenaje que ya había concluido su vida útil, por lo que será reemplazada por tubería de PVC.

El ingeniero Enrique Garduño, coordinador de Alcantarillado del Distrito 5, informó que, el hundimiento se localiza en el cruce de la avenida Chaparral y calle Camino Real, donde se realizará el reemplazo de un primer tramo de 10 metros de tubería de PVC de 12 pulgadas.

“Después de realizar la excavación para encontrar la tubería dañada, se detectó un tramo importante de tubería que ya estaba colapsada, por lo que, iniciaremos con los trabajos de reemplazo de 10 metros de tubería de 12 pulgadas de material PVC”, explicó.

Señaló que, durante la inspección y apoyo del equipo vactor, se detectó un tramo adicional con daños en la tubería, por lo que, se programará una segunda intervención para sustituir aproximadamente 60 metros de tubería del mismo diámetro, hasta el pozo de visita ubicado sobre la avenida Manuel Gómez Morín.

“Vamos a necesitar venir en una segunda ocasión porque tendremos que avisarles a los vecinos con tiempo de que estaremos trabajando en días posteriores, para que puedan tomar sus precauciones en la circulación de la zona ante la presencia de la maquinaria”, añadió.

Asimismo, explicó que, este tipo de hundimientos se presentan porque el fraccionamiento aún cuenta con red de drenaje construida con tubería de concreto, un material que, con el paso del tiempo y el incremento en la carga de agua ocasionada por las lluvias, requiere ser reemplazo.

“Este tipo de hundimientos no se tienen previstos, sin embargo, ya que notamos el daño en la infraestructura, decidimos hacer el reemplazo total para evitar que se llegue a ocasionar otro hundimiento”, puntualizó.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de fortalecer y modernizar la infraestructura sanitaria de la ciudad, con el propósito de brindar un servicio de drenaje más confiable para las familias juarenses.