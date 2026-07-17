Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, realizaron el aseguramiento de un arma de fuego calibre 25 con varios cartuchos útiles tras atender un reporte ciudadano.

La intervención se dio luego de que agentes municipales atendieran un llamado recibido al número de emergencia 911, en el cual reportaron un objeto sospechoso en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Copilco y La Quemada, en la colonia Ricardo Flores Magón.

Al llegar al lugar del reporte se entrevistaron con una mujer la cual les hizo entrega de una bolsa de tela color amarillo misma que contenía un arma de fuego calibre 25 con cinco cartuchos útiles, además de dos cargadores.

La ciudadana manifestó haberla localizado entre las pertenencias de su expareja sentimental el cual ya no habitaba en ese domicilio, por lo que por motivos de seguridad decidió realizar el llamado a las autoridades para su resguardo.

Posteriormente, el arma asegurada fue puesta a disposición ante la autoridad correspondiente quien será la encargada de determinar si el arma de fuego ha sido utilizada en hechos de violencia registrados en las últimas horas en la ciudad.