La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas, correspondientes al periodo del 16 al 17 de julio de 2026, el Departamento de Bomberos atendió un total de 29 servicios, mientras que Rescate Municipal brindó apoyo en 17 incidentes registrados en distintos puntos de la ciudad.



Como hecho sobresaliente del reporte, la dependencia dio a conocer la atención de una volcadura con desenlace fatal ocurrida sobre la carretera Juárez-Ahumada, a la altura del kilómetro 340.



De acuerdo con el informe, al arribar al lugar, los elementos de emergencia localizaron a un menor de 8 años de edad tendido boca arriba a un costado de la carretera. A unos cinco metros de distancia se encontraba un vehículo Chevrolet Malibú color gris que había salido del camino y quedado volcado.



Los cuerpos de emergencia realizaron las labores correspondientes en la escena, mientras que las autoridades competentes quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente.