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Es el gobierno de México, quien está presente en los municipios serranos: Cruz

by Salvador Miranda
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Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, reconoció el impacto positivo que han tenido los programas federales como la pensión para adultos mayores y Sembrando Vida en municipios serranos y diversas regiones del estado.

Luego del recorrido por varias regiones de la entidad, señaló que estos apoyos han brindado bienestar, oportunidades y respaldo a miles de personas históricamente olvidadas. No obstante, Pérez Cuéllar subrayó que aún se requiere una mayor presencia del Gobierno del Estado, en infraestructura, servicios públicos, salud y educación.

“Ha habido mucho abandono por parte de gobierno del Estado, el gobierno de México está aquí muy presente a través de diversos programas, obviamente la pensión para adultos mayores y Sembrando Vida, los caminos artesanales hay muchísimos programas que está el gobierno de México muy presente, pero si hace falta la presencia de gobierno del Estado en prácticamente todo el estado”, resaltó el líder morenista.

Destacó Pérez Cuéllar que se necesita trabajo coordinado entre los distintos niveles para atender los rezagos históricos y mejorar las condiciones de vida en estas comunidades. Al final, reiteró que el bienestar en la Sierra debe ser prioridad, e hizo un llamado a fortalecer la colaboración institucional para que los beneficios lleguen de manera integral a todos los municipios de Chihuahua.

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Finalmente subrayó que en cada región existe potencial para mejorar las condiciones de las y los chihuahuenses, pero es fundamental estar coordinados, sin distingos partidistas y pensando siempre en el bienestar de toda nuestra gente.

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