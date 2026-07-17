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Asegura SSPE a sujeto con orden de aprehensión en Cuauhtémoc; Plataforma Centinela de Gilberto Loya clave para la diligencia

by Salvador Miranda
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Como parte de las acciones para recuperar la tranquilidad en el municipio de Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dio cumplimiento a una orden de aprehensión que permitió asegurar a Saúl Ezequiel M. L. por delitos contra la salud, ya que previamente le fueron asegurados 24 envoltorios con narcóticos.

La diligencia se llevó a cabo durante la tarde del pasado jueves, cuando los elementos identificaron plenamente al sujeto sobre la calle Séptima, en la colonia Ex Agrícola, donde fue interceptado.

Tras una revisión de rutina, los agentes cumplimentaron la orden de aprehensión, por lo que el hombre fue puesto bajo arresto formal y trasladado a las instalaciones del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Cabe señalar que, derivado de las investigaciones y con base en la información proporcionada por la Plataforma Centinela, se logró determinar que el detenido se encuentra vinculado con diversos hechos delictivos en la región de Cuauhtémoc y sus seccionales, entre los que destaca homicidio en grado de tentativa.

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Estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el secretario Gilberto Loya, la cual prioriza el uso de inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional para ubicar y retirar de las calles a los generadores de violencia, con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

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