El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, invita a las familias a disfrutar de las actividades culturales, deportivas y gastronómicas que se llevarán a cabo este fin de semana en diferentes regiones de la entidad, como parte de los programas Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo! y FITA Chihuahua 30 Años.

A través de estas iniciativas, se impulsa la promoción de los destinos turísticos del territorio estatal y se fortalece la oferta para conocer la diversidad de Chihuahua.

Como parte del programa Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!, este sábado 7 de noviembre se realizará el Festival Danza y Vino, en el Pueblo Mágico de Casas Grandes; CUUlinaria, en la capital del estado; Hondo Fest, en San Francisco de Conchos y la Callejoneada Santa Isabel, en el municipio del mismo nombre.

Por su parte, la agenda de FITA Chihuahua 30 Años contempla tres actividades: el Torneo Marranas Bass Club, una competencia de pesca deportiva que tendrá lugar el 7 de noviembre en San Francisco de Conchos.

También el Reto Cascabel MTB, evento de ciclismo de montaña programado para el 8 de noviembre en Ascensión, y el 10K Namúrachi, carrera pedestre tradicional que se realizará este domingo en San Francisco de Borja.

La Secretaría de Turismo invita a la población a consultar la programación y participar en estos eventos que contribuyen a dinamizar la economía local, promover el turismo regional y generar espacios de convivencia para las familias.

Para conocer más detalles sobre la agenda de Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!, se puede consultar el calendario en: https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026

La programación de FITA Chihuahua 30 Años está disponible en: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026