La Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) desarrolla una línea de investigación orientada a fortalecer la recuperación y la calidad de vida de mujeres que enfrentan o han superado el cáncer de mama, mediante programas de ejercicio físico adaptados a sus necesidades.

El proyecto es encabezado por la Dra. Estefanía Quintana Mendías, quien trabaja en el diseño y la aplicación de rutinas especializadas que consideran la condición física de cada paciente, la etapa de la enfermedad, los tratamientos recibidos y las posibles secuelas. La investigación contempla tanto a mujeres que atraviesan un proceso oncológico como a sobrevivientes, con el propósito de identificar los beneficios de la actividad física en la recuperación de la fuerza, la movilidad y la capacidad funcional.

Asimismo, el estudio busca generar evidencia sobre cómo el ejercicio supervisado puede contribuir a mejorar la composición corporal, reducir algunas de las consecuencias físicas de los tratamientos y favorecer el bienestar de las pacientes. Como parte de esta labor de promoción de la salud, durante este año la Facultad también impartió una plática dirigida a estudiantes y personal, en la que abordó la autoexploración mamaria, el reconocimiento de señales de alerta y la importancia de acudir a los servicios médicos ante cualquier cambio nuevo o persistente.

Con estas acciones, la FCCF contribuye, desde la investigación científica y la promoción de la salud, a la atención integral del cáncer de mama, al reconocer el ejercicio físico supervisado como una herramienta complementaria que puede acompañar a las mujeres durante su tratamiento y en las distintas etapas de recuperación.