El Gobierno del Estado entregó diversas obras de infraestructura urbana en Balleza, que incluyen trabajos de pavimentación, una ciclovía y un parque lineal, en beneficio de los habitantes de la cabecera municipal.

Las obras de la ciclovía y el parque lineal representaron una inversión de 26 millones 486 mil pesos y beneficiarán a más de 20 mil habitantes; en cuanto a la pavimentación de la glorieta, se empleó un presupuesto de 14 millones 616 mil pesos, con impacto en más de 50 mil personas.

En representación de la Gobernadora, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Alonso Rascón Carrillo, señaló que las obras representan oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias, fortalecer la convivencia y facilitar el acceso a los servicios.

El funcionario destacó que la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno, permite atender las necesidades de las comunidades sin distinciones políticas, y reiteró que Balleza y la región cuentan con el respaldo de la gobernadora Maru Campos, para impulsar más proyectos y ampliar las oportunidades de sus habitantes.

“Estos caminos y esta ciclovía son lugares de encuentro, donde habrán de escribirse historias entre las familias; espacios para mejorar la salud, fortalecer la cohesión social y compartir”, expresó el funcionario.

El presidente municipal, Augusto Medina Aguirre, dijo que gracias al Gobierno del Estado y al Municipio se logra la construcción de este tipo de obras, por lo que agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos.

Destacó la coordinación que se tiene con las dependencias estatales, para impulsar acciones de vivienda y desarrollo rural, como fue la instalación de calentadores solares, la construcción de cuartos adicionales, el mejoramiento de fachadas, la rehabilitación de caminos y los apoyos para productores agrícolas y ganaderos.

Durante la jornada de trabajo también se entregaron semillas, frijol y cobijas a las familias de la región, como parte de las acciones de apoyo a las comunidades.