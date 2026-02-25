Bomba ciclónica azota el noreste de EE.UU. con nieve histórica

Una bomba ciclónica que se intensificó frente a la costa del noreste de Estados Unidos dejó a su paso fuertes nevadas, vientos extremos y serias interrupciones en el transporte y los servicios esenciales en varios estados de la región. El sistema, que alcanzó su punto máximo entre domingo y lunes, provocó condiciones de blizzard con visibilidad casi nula y ráfagas comparables a las de un huracán.

Las afectaciones se registraron desde el Medio Atlántico hasta Nueva Inglaterra. Aeropuertos en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia cancelaron miles de vuelos, mientras autoridades estatales emitieron prohibiciones de viaje y pidieron a la población permanecer resguardada ante el riesgo en carreteras congeladas.

En algunas localidades se reportaron acumulaciones históricas. En la ciudad de Providence se registraron cerca de 38 pulgadas de nieve, una cifra que superó récords previos para un solo evento invernal. En otras zonas las acumulaciones oscilaron entre dos y tres pies, complicando aún más las labores de limpieza.

Los intensos vientos tiraron árboles y líneas eléctricas, dejando sin energía a cientos de miles de hogares. Las temperaturas bajo cero dificultaron los trabajos de restauración, mientras los meteorólogos advirtieron que aún podrían registrarse nevadas ligeras adicionales y condiciones peligrosas por hielo en los días siguientes.

La tormenta se suma a una temporada invernal marcada por eventos severos en la región, lo que ha puesto nuevamente sobre la mesa los retos de infraestructura y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.