MUREF presenta proyecto táctil para acercar la historia a todos los públicos

El Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF) inaugurará el próximo miércoles 29 de abril el proyecto “Tocando la historia en el MUREF”, una iniciativa que busca ofrecer nuevas formas de interacción con el patrimonio cultural a través de experiencias multisensoriales.

El evento se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana en el auditorio del museo, donde se presentará este programa que permitirá a los visitantes explorar piezas mediante el tacto, la manipulación y la interacción con modelos tridimensionales.

El proyecto contempla la instalación de nueve réplicas distribuidas en las salas de exposición permanente, diseñadas para facilitar la comprensión de formas, volúmenes y detalles de objetos representativos de la colección. Estas piezas fueron desarrolladas mediante tecnologías como escaneo digital, modelado e impresión 3D.

Además de enriquecer la experiencia del público en general, esta propuesta está orientada a mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual, al ofrecer herramientas que favorecen distintas formas de aprendizaje y acercamiento al contenido museístico.

La iniciativa también promueve la colaboración con instituciones educativas y culturales, integrando metodologías STEAM en su desarrollo y fortaleciendo el vínculo entre la tecnología, el arte y la educación.

El proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el Patronato Amigos del Museo Hacia una Nueva Imagen A.C., Fondo Unido Chihuahua y diversas instancias académicas, entre ellas la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que participó en el proceso técnico de creación de las piezas.

Autoridades del museo destacaron que este tipo de esfuerzos refuerzan el compromiso de generar espacios más inclusivos, accesibles y participativos, al tiempo que impulsan nuevas formas de aprendizaje dentro de los recintos culturales.

La entrada al evento será gratuita.