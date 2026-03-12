Durante la Sesión de Cabildo número 35, el Ayuntamiento aprobó modificar el Plan de Desarrollo Urbano sostenible, con el objetivo de que más juarenses tengan acceso a una vivienda digna.

Sobre esto, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, explicó que con esta modificación se donan dos predios localizados en la avenida Leonardo Solís Barraza y bulevar Fundadores del ejido Zaragoza, con una superficie total de 54 mil 409 metros cuadrados, a favor del Instituto del Fondo Nacional de Viviendas para los Trabajadores (Infonavit).

Al respecto, el coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, mencionó que el objetivo es dar acceso a una vivienda digna a los ciudadanos, sobre todo para quienes más lo necesitan.

“Es importante reconocer el gran acierto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que puso en marcha el Programa Nacional de Vivienda y regularización, que contempla la construcción de un millón de viviendas y la entrega de un millón de escrituras en el país; con el propósito de que este esfuerzo beneficie a las y los juarenses, el Gobierno Municipal que encabeza nuestro Presidente Cruz Pérez Cuéllar, firmó el convenio del Programa de Vivienda para el Bienestar”, indicó.

El alcalde presentó la propuesta del regidor Acosta Aviña, donde dio a conocer que se trata de un acuerdo de la Comisión de Inversión del Fondo para el Desarrollo Económico Municipal.

Dijo que el Fondo autorizó seis proyectos de gran impacto social, uno de ellos es la construcción del puente vehicular en la avenida Valle del Sol y bulevar Juan Pablo II, con un monto de 150 millones de pesos.

Para la pavimentación o rehabilitación de 44 vialidades, la bolsa es de 115 millones de pesos, en tanto que 80 millones son para el programa de bacheo, 25 millones para la construcción y rehabilitación de 31 parques públicos y 15 millones más para la rehabilitación del Centro Comunitario Los Arcos.

“Actualmente el fondo prevé recursos por 544 millones de pesos y nos hace mencionar que presenta un incremento del casi 9% respecto al ejercicio fiscal pasado, en donde se administraron 485 millones de pesos”, agregó.