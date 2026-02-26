Esta tarde se reporta un enfrentamiento entre hombres armados y elementos del Ejército mexicano en el municipio de Tuxpan, Jalisco; hasta ahora no se reportan personas fallecidas o heridas.

En sus redes sociales, la alcaldesa, Claudia Gil, hizo un llamado a la población a evitar salir de sus casas.

“Derivado de los recientes sucesos al ingreso del municipio, y pensando siempre en su bienestar, les recomiendo permanecer en casa y mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información actualizada”, señaló en sus redes sociales.

La información preliminar señala que el convoy militar circulaba por una de las entradas de la cabecera municipal cuando fue agredido por civiles armados, por lo que repelieron la agresión generando un tiroteo que puso en alerta a la población.

“Seguimos trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para salvaguardar la integridad de todas y todos”, señaló la presidenta municipal tras lo ocurrido.

Por su parte, el gobierno local informó que “no hay ingreso al municipio ni por El Sonajero ni por Prolongación Independencia” y también llamó a la población a mantenerse en sus casas.

🚨 URGENT:



Intense clashes in Tuxpan, Jalisco between Mexico's National Guard and the CJNG cartel 🇲🇽🔥



​Mayor Claudia Gil has ordered a "shelter-in-place" for all residents. This surge in violence follows the recent killing of CJNG leader "El Mencho," as the country spirals… pic.twitter.com/ifAtCJZf8i — MixFrames🎬 (@AlajamFare69811) February 26, 2026

ElUniversal