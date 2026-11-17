Ciudad Juárez, Chihuahua. — La formación de nuevas generaciones, la prevención de la violencia y el acercamiento de las instituciones con la ciudadanía forman parte de las líneas de trabajo que han marcado la trayectoria de Gerardo Rivas Córdova, quien desde la Dirección de Vinculación y Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha impulsado iniciativas dirigidas a fortalecer el tejido social y generar oportunidades para distintos sectores de la población.

Originario de Ciudad Juárez, Rivas Córdova cuenta con formación profesional en Administración Pública y Ciencia Política, así como una maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su trayectoria incluye experiencia en medios de comunicación, docencia, actividades de formación juvenil y servicio público.

Uno de los proyectos que ha destacado durante su gestión es GenLíder, una iniciativa enfocada en desarrollar habilidades de liderazgo, participación ciudadana y compromiso social entre estudiantes de nivel medio superior.

En junio de 2025 se realizó el primer Campamento GenLíder en las instalaciones del CONALEP I, con la participación de 150 estudiantes de distintos planteles educativos de Ciudad Juárez. Durante dos jornadas, las y los jóvenes participaron en talleres, conferencias, actividades deportivas y dinámicas orientadas a la resolución de conflictos y al desarrollo de proyectos comunitarios.

La intención de esta iniciativa es que las juventudes no solamente reciban capacitación, sino que también se conviertan en protagonistas de cambios positivos en sus escuelas, colonias y comunidades.

Una trayectoria vinculada con las causas sociales

El trabajo comunitario de Gerardo Rivas tiene antecedentes anteriores a sus responsabilidades dentro del Gobierno del Estado. Desde joven participó en actividades de organización y formación ciudadana, particularmente a través de iniciativas juveniles y agrupaciones sociales.

Entre estos antecedentes destaca Grupo Alfa, organización con la que impulsó actividades de formación, conferencias, talleres de oratoria, acciones de rescate animal y campañas de prevención del cáncer.

Asimismo, ha participado en iniciativas de apoyo a personas que enfrentan enfermedades como el cáncer, mediante actividades como los llamados tapatones, así como en acciones de apoyo educativo y becas para niñas y niños.

Su acercamiento a estas causas también tiene una motivación personal, derivada de la experiencia familiar que vivió ante la enfermedad y fallecimiento de su madre, circunstancia que ha referido públicamente como uno de los motivos que lo llevaron a involucrarse en iniciativas de apoyo a pacientes y sus familias.

Prevención de la violencia y atención a las juventudes

Desde la Dirección de Vinculación y Proximidad Social, su trabajo también se ha relacionado con la prevención de conductas de riesgo, el acercamiento con instituciones educativas y la generación de espacios de atención para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Entre los temas que forman parte de esta agenda se encuentran la prevención de adicciones, el acoso escolar, la violencia, el maltrato y la atención de situaciones de vulnerabilidad emocional.

En septiembre de 2025, la Dirección impulsó, en coordinación con el Colegio de Psicólogos de Ciudad Juárez, una campaña de prevención y salud mental que contempló actividades informativas, capacitación y vinculación con especialistas para fortalecer la atención comunitaria.

En agosto de 2026, Rivas reiteró públicamente que uno de los objetivos de su trabajo es intervenir oportunamente en la vida de jóvenes que atraviesan situaciones de riesgo, acercándoles alternativas y herramientas para evitar que sus circunstancias deriven en consecuencias mayores.

Acercar el servicio público a la ciudadanía

Otra etapa importante de su trayectoria ocurrió durante su responsabilidad al frente de la Coordinación Estatal de Licencias, donde impulsó acciones para agilizar los trámites y mejorar la atención a los usuarios.

Durante ese periodo se reportaron reducciones en los tiempos de espera, atención prioritaria para personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, así como jornadas de acercamiento de servicios en empresas, escuelas y distintos sectores de la ciudad.

Estas experiencias forman parte de una trayectoria que ha transitado por diferentes áreas de atención pública, con un enfoque de vinculación entre gobierno y sociedad.

Construir comunidad desde la participación

Las iniciativas impulsadas por Gerardo Rivas permiten identificar una línea de trabajo centrada en la formación de liderazgos, la prevención social y la participación ciudadana.

A través de proyectos como GenLíder, las actividades comunitarias y las acciones de proximidad, la apuesta consiste en generar espacios donde las personas encuentren oportunidades de desarrollo, acompañamiento y participación.

En una ciudad con importantes desafíos sociales, la vinculación entre instituciones, organizaciones civiles, escuelas y ciudadanía representa una herramienta para atender problemáticas desde sus comunidades y fortalecer las redes de apoyo.

Más allá de los cargos públicos, el reto de estas iniciativas está en conseguir que los proyectos tengan continuidad y que las oportunidades de formación, prevención y acompañamiento lleguen a quienes más las necesitan.