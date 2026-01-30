Gira de Shakira supera cifras históricas en la música latina

La cantante colombiana Shakira rompió el récord Guinness a la gira de música latina más exitosa de todos los tiempos, superando la marca que hasta ahora mantenía el cantante mexicano Luis Miguel.

De acuerdo con datos de Billboard y Guinness World Records, la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha generado ingresos por más de 421.6 millones de dólares, con la venta de 3.3 millones de boletos en 86 conciertos realizados en distintas ciudades del mundo.

Con estas cifras, Shakira superó al Luis Miguel Tour 23–24, que había alcanzado una recaudación de 409.5 millones de dólares y 2.9 millones de asistentes, lo que le permitió mantenerse durante meses como la gira latina más exitosa.

El récord se consolidó tras el concierto ofrecido el 11 de diciembre de 2025 en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, Argentina, cuando la gira ya había superado los 410 millones de dólares en ingresos.

Además, el tour de la intérprete colombiana también dejó atrás otras giras recientes de artistas latinos como Bad Bunny y Karol G, colocándola como una de las figuras más exitosas en la industria musical a nivel internacional.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour inició en febrero de 2025 y ha recorrido países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Está programada para concluir el 4 de abril de 2026 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con una presentación previa en la Ciudad de México el 27 de febrero.

Con información de EFE