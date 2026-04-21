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Instruyen Ebrard y Greer a resolver “puntos conflictivos pendientes” para la revisión del T-MEC

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El embajador Jamieson Greer, representante comercial del gobierno de Donald Trump, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre las relaciones comerciales y económicas entre Estados Unidos y México de cara a la revisión conjunta del T-MEC el 1 de julio.

Al término de la reunión se dio a conocer una declaración conjunta del funcionario estadunidense y el secretario de Economía.

De acuerdo con la declaración, el embajador Greer agradeció a Sheinbaum su cordial bienvenida a la Ciudad de México “y su firme liderazgo en la ampliación de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México”.

Greer también agradeció a Ebrard su liderazgo en la activa y constructiva colaboración de la Secretaría de Economía con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

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Ebrard y Greer instruyeron a sus equipos “para impulsar importantes conversaciones técnicas esta semana sobre seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes”.

“Asimismo, acordaron celebrar una primera reunión oficial de negociación bilateral”, concluye la declaración.

Proceso

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