–Se arma el agarrón por los baches entre municipio y estado

–El PAN le da el visto bueno y Bonilla no suelta a juaritos

La gobernadora Maru Campos debe de estarse jalando los cabellos desde que el famosísimo New York Times publicó un artículo en el que la vincula con haber recibido apoyo económico de dinero ilícito durante su campaña de 2021.

Como era de esperarse, ya envió su inconformidad al diario, alegando que la aseveración es totalmente falsa, provenga de donde provenga, y exigiendo que publique una aclaración; con ello se arriesga a que el periódico divulgue más datos de los que ya afirma.

Cabe recordar que la propia gobernadora ha declarado que Morena y su dirigente, Ariadna Montiel, tienen nexos con grupos de la delincuencia organizada. Por esos dichos fue demandada, pues según Montiel, ella y su partido fueron difamados sin que existiera ningún elemento de prueba.

Otro dicho muy utilizado en la política es: “A puñaladas iguales, llorar es cobardía”. Bien que aplican.

Lo cierto es que Morena, Ariadna Montiel y la propia presidenta Claudia Sheinbaum tienen más cola que les pisen. Son precisamente ellos, y no la oposición, quienes cargan con los señalamientos más graves de presuntos vínculos con el narcotráfico, y lejos de aclararlos con transparencia y resultados, optan por el discurso de la victimización y la descalificación en contra de la gobernadora de Chihuahua.

Y el que está detrás de esta burda estrategia, es el senador paseño Javier Corral Jurado, quien pretende dar lecciones de honestidad cuando en Morena, partido al que pertenece, se guarda silencio ante esas acusaciones, una doble moral pues.

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Los baches provocaron un agarrón marca diablo entre el alcalde interino Héctor Ortiz Orpinel y Carlos Ortiz Villegas, representante de la gober aquí en juaritos.

Lejos de coordinarse para que el municipio y el Estado se unan para acabar con este terrible mal que afecta a las calles de la ciudad, ambos terminaron enfrascados en un intercambio de declaraciones en donde se echan en cara quién trabaja menos.

Carlos Ortiz sacó las cuentas: alrededor de 5 mil baches reparados por el Gobierno del Estado desde junio. De paso, recordó que el mantenimiento de las calles es responsabilidad municipal y que la administración estatal ha tenido que entrarle al quite.

Pero Héctor Ortiz no se quedó callado. Cuestionó las cifras y lanzó el reto: que Carlos salga de su oficina y se dé una vuelta por las calles para comprobar los trabajos. ¡Órale!

Lo curioso es que ambos tienen argumentos para presumir cuadrillas, inversiones y calles intervenidas, pero los juarenses siguen sorteando cráteres que parecen tener más antigüedad que algunos funcionarios.

Eso sí, estaría bueno que, en lugar de intercambiar retos, ambos se pusieran de acuerdo. Porque los ciudadanos no necesitan un concurso de declaraciones, sino calles transitables.

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El que anda de regreso por Juaritos y con la agenda más apretada que cinturón en Navidad es Marco Bonilla. El alcalde con licencia de Chihuahua capital, convertido ya en virtual abanderado del PAN para la gubernatura, viene dispuesto a no dejar enfriar la plaza fronteriza.

De jueves a sábado trae una agenda cargada de reuniones y posadas, incluida una con la raza de los medios de comunicación, que ya comienza a sacar las chamarras y preparar las celebraciones decembrinas.

Pero ojo, que la visita no es solamente de convivencia. Este miércoles la Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN aprobó su registro para participar en el proceso interno por la candidatura al Gobierno del Estado. Es decir, Bonilla ya tiene luz verde partidista para seguir caminando rumbo al 2027.

No es poca cosa que esté poniendo especial atención en Juárez, donde se concentra buena parte del electorado y donde Acción Nacional tendrá que trabajar para fortalecer su presencia.

Por lo pronto, Marco parece tener clara la consigna: dejarse ver, saludar, besar viejitas y viejitos, reunirse y mantener prendida la maquinaria.