La Dirección General de Protección Civil informó que este martes 27 de enero de 2026 continúa vigente la alerta preventiva por baja temperatura en la ciudad, debido a que durante la madrugada y las primeras horas del día se han registrado temperaturas mínimas cercanas al punto de congelación.

La dependencia exhortó a la población a extremar precauciones ante las condiciones climáticas, recomendando abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a la protección de niñas, niños, adultos mayores y mascotas, quienes son los más vulnerables ante el frío intenso.

Asimismo, se pidió a los automovilistas conducir con precaución, ya que existe la posibilidad de formación de hielo en vialidades, especialmente en puentes y pasos a desnivel. También se recomienda tomar medidas preventivas para evitar el congelamiento de tuberías en los hogares.

Protección Civil reiteró el llamado a no utilizar anafres, braseros, parrillas o calentadores dentro de espacios cerrados o sin ventilación, ya que representan un grave riesgo de intoxicación. De igual manera, se exhorta a revisar que los calentadores y estufas se encuentren en buen estado y cuenten con una adecuada ventilación al exterior.

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier emergencia al número 911.