El coordinador general de Comunicación Social del Municipio, Carlos Israel Nájera Payán, respondió a los señalamientos realizados por la diputada Xóchitl Contreras sobre las condiciones de las estaciones de Bomberos, al asegurar que la administración municipal ha respaldado a la corporación con inversiones, equipamiento y mejoras presupuestales, en contraste con lo que calificó como una estrategia de carácter político.



Nájera Payán afirmó que, en lugar de realizar recorridos para señalar presuntas deficiencias, la legisladora debería gestionar recursos adicionales para fortalecer al Departamento de Bomberos, al señalar que durante las recientes emergencias por incendios no promovió apoyos directos para los elementos.



El funcionario destacó que desde 2022 el Gobierno Municipal, primero bajo la administración de Cruz Pérez Cuéllar y actualmente con Héctor Rafael Ortiz Orpinel, ha destinado más de 46 millones de pesos para la adquisición de camiones extintores, vehículos de ataque rápido, equipos hidráulicos de rescate, motobombas, mangueras, escafandras, guantes, uniformes y equipo de protección personal.



Además, informó que este año se encuentra en proceso la compra de nuevas motobombas que fortalecerán la capacidad de respuesta ante inundaciones, luego de las experiencias registradas durante las lluvias del año pasado.



El titular de Comunicación Social agregó que el presupuesto anual destinado a Bomberos, Rescate y Protección Civil asciende actualmente a 139 millones de pesos y aseguró que los elementos de Ciudad Juárez perciben los mejores salarios del estado, al recibir un sueldo completamente integrado, lo que beneficia sus prestaciones laborales y futuras jubilaciones.



Asimismo, recordó que cada año el Gobierno Municipal entrega incentivos económicos a bomberos y policías con motivo de sus respectivas conmemoraciones.



Finalmente, Nájera Payán cuestionó que legisladores del PAN hayan impulsado reducir de 2 a 1.5 por ciento la propuesta de asignación presupuestal para los cuerpos de bomberos, y sostuvo que los esfuerzos también deberían enfocarse en fortalecer a las corporaciones de municipios como Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y las comunidades serranas, donde enfrentan incendios forestales con recursos considerablemente menores.