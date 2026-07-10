Como parte de los Operativos de Reordenamiento Urbano, el Gobierno Municipal llevó a cabo la intervención en un negocio dedicado a la compra y venta de metales que operaba sobre un derecho de vía en la avenida Libramiento Regional, al suroriente de la ciudad.



El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el establecimiento ya había sido inspeccionado previamente y notificado para que regularizara su actividad; sin embargo, además de incumplir con las disposiciones correspondientes, operaba sobre un espacio público propiedad del Municipio.



Durante la intervención donde participaron distintas dependencias, fue necesario el retiro de chatarra y otros materiales debido a que no atendió los requerimientos. Al comenzar las maniobras, el propietario también participó con su personal para liberar el espacio.



El funcionario explicó que esta acción forma parte de la reactivación del programa de Reordenamiento Urbano, con el cual se dará seguimiento a los expedientes abiertos por las dependencias municipales para verificar que las observaciones y sanciones emitidas anteriormente hayan sido atendidas.



“Seguiremos recorriendo los lugares que ya fueron visitados y en su caso sancionados. El objetivo es dar continuidad a este programa y evitar que las acciones queden sin seguimiento”, señaló.



El director de Limpia hizo un llamado a comerciantes, empresarios, talleres mecánicos, carroceros, recicladoras y demás establecimientos que hayan recibido alguna notificación por parte de las direcciones de Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil o Limpia, para que regularicen su situación, ya que los operativos continuarán de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.



Por su parte, Martín Manríquez, supervisor de la Dirección General de Desarrollo Urbano, señaló que la persona fue sancionada por obstruir la vía pública, por ser reincidente y por no contar con Licencia de uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento, multa que será de aproximadamente 80 mil pesos.



José Ángel García, inspector de la Dirección General de Protección Civil, mencionó que invadir la vía pública provoca riesgo para los peatones, además de que crea fauna nociva, contaminación visual y afectaciones a los vecinos.



Las dependencias que también participan en los operativos de Reordenamiento Urbano son Seguridad Pública, Coordinación General de Seguridad Vial, Regulación Comercial y Dirección de Ecología.