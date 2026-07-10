Tesorería Municipal acercará sus servicios a la ciudadanía este sábado 11 de julio mediante su unidad móvil, la cual se instalará en la Academia Municipal de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicada en el cruce de las calles Monte Blanco y Prados del Manantial, en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado.



El coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, informó que esta estrategia tiene como objetivo facilitar a las y los juarenses el acceso a distintos trámites y pagos municipales, evitando traslados a las oficinas centrales.



Indicó que la unidad brindará servicio de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde; sin embargo, precisó que la atención se extenderá hasta que sea atendida la última persona que permanezca formada.



Detalló que el Gobierno Municipal ofrecerá a la población descuentos en recargos por rezago del impuesto predial y opciones de pago diferido mediante la unidad móvil, además de descuentos en infracciones viales.



El objetivo de este servicio es que la población se ponga al corriente en sus cuentas y pueda realizar sus trámites en días de descanso laboral, cerca de su sector residencial, por ello la unidad recorre diferentes colonias de la ciudad.