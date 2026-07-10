Como parte de las acciones preventivas implementadas durante la temporada de lluvias, la Dirección de Limpia llevó a cabo trabajos de limpieza integral en un arroyo de la colonia Fronteriza, con el objetivo de disminuir riesgos de inundaciones y proteger a las familias que habitan en la zona.



El titular de la dependencia, Gibrán Solís Kanahan, explicó que las cuadrillas trabajaron en un tramo del arroyo ubicado cerca de la calle J. J. Méndez, donde efectuaron corte de hierba, retiro de tiliches, limpieza general y recolección de escombro.



Durante las labores también localizaron un sillón y diversos residuos sólidos dentro del cauce, los cuales representan un riesgo al obstruir el paso del agua.



El funcionario señaló que este sitio fue intervenido debido a que el año pasado un puente cercano se vio afectado por el azolve provocado por el arrastre de lodo y basura, situación que incrementó el riesgo para los habitantes del sector.



Solís Kanahan hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura, tiliches o escombro en arroyos, diques y cauces naturales, ya que estas prácticas ponen en peligro a la población durante las precipitaciones.



Asimismo, invitó a los juarenses a denunciar este tipo de acciones a través del programa El Cochino de la Semana con el fin de prevenir estas conductas y aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean sorprendidos contaminando los espacios públicos.



El director de Limpia mencionó que las labores forman parte del programa preventivo instruido por el Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel y se realizan en coordinación con la Dirección General de Protección Civil, priorizando los puntos que registraron afectaciones durante las lluvias del año pasado.