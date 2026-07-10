Con el objetivo de impulsar la participación ciudadana y atender de manera directa las necesidades de las colonias, la Dirección General de Desarrollo Social mantiene trabajo permanente con 265 comités de vecinos distribuidos en distintos sectores de la ciudad.



Durante la reunión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, coordinada por el regidor Pedro Matus e integrada por las regidoras María Dolores Adame y Luz Clara Cristo, compareció el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, quien presentó un informe sobre las acciones realizadas con los comités vecinales, así como el proceso de distribución de apoyos a la comunidad.



El funcionario informó que durante este año se han conformado 46 nuevos comités, los cuales permiten mantener una comunicación cercana con las y los ciudadanos para conocer las problemáticas específicas de cada sector.



“Cada comité tiene necesidades distintas, incluso cuando pertenecen a una misma colonia, por eso trabajamos de manera coordinada con otras dependencias municipales para poder brindar una atención más completa y dar seguimiento a las solicitudes que nos realizan los vecinos”, explicó Vallejo Quintana.



Señaló que la Dirección General de Desarrollo Social cuenta con coordinadores distribuidos estratégicamente en diferentes zonas de la ciudad, quienes mantienen contacto constante con los comités para detectar las principales necesidades y canalizar los apoyos correspondientes.



Explicó que programas como la entrega de hule negro, impermeabilizante, tinacos y material de construcción se realizan mediante filtros y estudios socioeconómicos, con la finalidad de que lleguen a las familias que realmente requieren este apoyo.



“No todos los sectores tienen las mismas necesidades, por eso revisamos cada caso para determinar cuáles son las prioridades. Buscamos que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”, mencionó.



Durante la sesión también se destacó la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación y participación de los integrantes de los comités de vecinos, con el propósito de que conozcan sus alcances y puedan involucrarse en proyectos que mejoren su entorno.



Vallejo Quintana agregó que la organización vecinal ha sido fundamental para impulsar acciones comunitarias, así como proyectos del Presupuesto Participativo, donde diversos grupos de ciudadanos han logrado concretar mejoras para sus colonias.



Finalmente, destacó que la dependencia continuará trabajando en coordinación con los comités de vecinos para promover la participación ciudadana, el cuidado de los espacios públicos y la atención de las principales necesidades de las familias juarenses.