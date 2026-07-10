La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), lleva a cabo la reparación de un hundimiento registrado en la Avenida Rafael Pérez Serna, ocasionado por el deterioro de la tubería de la red general de drenaje, la cual había concluido su vida útil.

Los trabajos se realizan en el cruce de la avenida Rafael Pérez Serna y avenida Valle de Juárez, donde permanecen cerrados dos de los tres carriles de circulación mientras el personal sustituye la infraestructura sanitaria para restablecer el servicio.

El Ingeniero Enrique Garduño, coordinador del Distrito 5 de alcantarillado, informó que, el hundimiento fue detectado durante las primeras horas de la mañana, por lo que de inmediato se inició su atención con el reemplazo de cuatro metros de tubería de concreto de 18 pulgadas de diámetro que había llegado al final de su vida útil.

“Esta línea lamentablemente llegó al final de su vida útil, lo que provocó el colapso de la tubería y, posteriormente, que el asfalto terminara por hacer un hundimiento. Vamos a instalar 4 metros de tubería de PVC de 18 pulgadas de diámetro”, detalló.

Explicó que, para realizar las maniobras fue necesario utilizar una unidad tipo vactor para extraer el agua y trabajar en seco, además de una retroexcavadora, un dompe y una cuadrilla operativa encargada de cambiar la tubería de la red de drenaje.

Agregó que, una vez concluidos los trabajos de reparación, el Departamento de Bacheo realizará la reposición de la carpeta asfáltica de la vialidad.

A la par, y aprovechando la apertura del pavimento, personal del Departamento de Agua Potable atendió el reporte de una fuga en dos tomas domiciliarias.

Por su parte, Ernesto Valle Moreno, encargado de Agua Potable, explicó que, se reemplazaron ambas tomas de media pulgada debido a que también habían concluido su vida útil.

La JMAS lamenta las molestias que estas labores puedan ocasionar a quienes transitan por la zona, sin embargo, el personal trabaja de manera continua para concluir los trabajos lo más pronto posible y reabrir la circulación en la totalidad de los carriles.