El Gobierno Municipal pondrá en marcha la sexta jornada del programa “Juárez Amanece Limpio”, mediante la cual se intervendrán las nueve etapas del fraccionamiento Riberas del Bravo y la colonia Lomas del Valle, como parte de la estrategia para mejorar el entorno urbano y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.



En conferencia de prensa, la coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, informó que la jornada iniciará el próximo lunes 13 de julio y concluirá el sábado 25, con trabajos concentrados en esos sectores.



Explicó que previo al arranque de las labores se realiza un proceso de socialización con los habitantes para promover su participación, invitándolos a mantener limpio el frente de sus viviendas, retirar vehículos en abandono y colaborar en el cuidado de los espacios recuperados.



Mendoza destacó que el programa es resultado del trabajo coordinado entre diversas dependencias municipales, entre ellas Servicios Públicos Municipales, a través de las Direcciones de Limpia, Alumbrado Público y Parques y Jardines, además de Atención Ciudadana, Desarrollo Urbano, Comercio, Tesorería, Educación, la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además del apoyo del Ejército Mexicano y regidores.



Por su parte, el director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, informó que en la intervención más reciente se retiraron 2 mil 743 llantas, 38 pendones, 120 toneladas de tierra de arrastre, 365 toneladas de escombro y azolve, además de 87 toneladas de tiliches y 2 mil 290 metros cuadrados de trabajos antigraffiti.



El funcionario agregó que también se intervinieron 48 diques, ocho arroyos, 23 parques, siete camellones, siete áreas verdes, cuatro terrenos y un canal, acciones que fortalecen la prevención ante las próximas lluvias.



Destacó que en este año, se han atendido 105 diques: ocho en enero, seis en febrero, 22 en marzo, nueve en abril, 38 en mayo y 22 en junio, ya que el objetivo es mantener en óptimas condiciones esta infraestructura para reducir riesgos por acumulación de agua.



La durante la conferencia, María Antonieta Pérez, comentó que durante las jornadas también se atienden reportes ciudadanos relacionados con reparación de luminarias, mantenimiento de parques y otras necesidades detectadas en las colonias, mientras que la Dirección de Ecología realiza acciones de fumigación para prevenir la proliferación de garrapatas y reducir riesgos por rickettsiosis.



La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para conservar limpias las colonias y denunciar de manera anónima a quienes arrojen basura, llantas o escombro en la vía pública, con el fin de preservar los resultados del programa y mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.