El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, informó que el estado de Chihuahua cuenta con dos nominaciones en los Premios de Excelencias 2026, donde destacaron la riqueza cultural y natural de sus Pueblos Mágicos.

En la categoría Cultura, participa el Pueblo Mágico de Guachochi, con la tradición de “Los Pintos”, representativa de la Semana Santa rarámuri.

Por su parte, en la categoría Naturaleza, se encuentra nominado el Pueblo Mágico de Creel, reconocido por sus paisajes, su entorno natural y su relevancia como puerta de entrada a las Barrancas del Cobre.

De igual forma, el Pueblo Mágico de Guachochi también fue nominado en la categoría de Naturaleza con el proyecto Corredor Pies Ligeros, que resalta la conexión del pueblo rarámuri con el entorno natural, así como su reconocimiento a nivel internacional en disciplinas como el ultramaratón.

En este certamen, el público puede apoyar a los destinos participantes mediante su voto, el cual se puede emitir a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYQamzxKc0LXwfsy9ArrvwkZToGSWbZ5C279U3Xm5viO9ASQ/viewform?embedded=true

Los Premios de Excelencias reconocen iniciativas destacadas en turismo, cultura y desarrollo sustentable, con el objetivo de promover la excelencia en Iberoamérica y el Caribe.