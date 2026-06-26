Dos sismos de 7.2 y 7.5 grados sacudieron el centro de Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, dejando severos daños en edificios públicos, viviendas y otros sitios en Caracas como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el cual fue cerrado de manera preventiva, así como el Metro y servicio de ferrocarriles.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que el país entraría en estado de emergencia mientras se desarrollen las labores de rescate en las mayores zonas afectadas, entre ellas La Guaira, Caracas, San Felipe, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

Milenio