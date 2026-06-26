viernes, junio 26, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Contabilizan al menos 235 muertos en Venezuela tras terremotos
Tendencia

Contabilizan al menos 235 muertos en Venezuela tras terremotos

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Dos sismos de 7.2 y 7.5 grados sacudieron el centro de Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, dejando severos daños en edificios públicos, viviendas y otros sitios en Caracas como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el cual fue cerrado de manera preventiva, así como el Metro y servicio de ferrocarriles.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que el país entraría en estado de emergencia mientras se desarrollen las labores de rescate en las mayores zonas afectadas, entre ellas La Guaira, Caracas, San Felipe, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

Milenio

You Might Also Like

You may also like

“Hackean” cárteles celulares de soldados en EU tras muerte de ‘El Mencho’...

Contemplan modificar sanciones para quienes dañen el medio ambiente

Ofrece Chihuahua certidumbre a inversionistas: Maru Campos

Entrega JMAS remodelación de módulos de purificación de agua en Los Kilómetros

Amenaza Irán a la FIFA con boicotear sus próximos partidos del Mundial

Fortalece FCPyS lazos con el Consulado de Guatemala