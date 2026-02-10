La Dirección General de Protección Civil informa el pronóstico del tiempo para este martes 10 de febrero de 2026 en el municipio de Ciudad Juárez, donde se esperan condiciones mayormente estables, con variaciones moderadas en temperatura y presencia de viento.

Durante el día de hoy se prevé un cielo parcialmente soleado, con una temperatura máxima de 21 grados centígrados. El viento se mantendrá con velocidades de 5 a 24 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 25 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se estima entre 8 y 20 por ciento.

Para la noche, las condiciones cambiarán ligeramente, registrándose una temperatura mínima de 9 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado. El viento continuará con velocidades similares, de 5 a 24 kilómetros por hora, y rachas de 25 a 30 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia disminuirá a un rango de 1 a 5 por ciento.

En el pronóstico extendido para los próximos dos días, el miércoles se espera una temperatura máxima de 22 grados y mínima de 10 grados centígrados, con cielo soleado, viento de 5 a 24 kilómetros por hora, rachas de hasta 30 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia de 1 a 3 por ciento. Para el jueves, se anticipa una máxima de 23 grados y mínima de 12 grados, con cielo parcialmente soleado, condiciones de viento similares y una probabilidad de lluvia que oscila entre 1 y 10 por ciento.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante las rachas de viento, especialmente al circular por la ciudad o realizar actividades al aire libre.