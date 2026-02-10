La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Ciudad Juárez informa que, durante el periodo comprendido del 09 al 10 de febrero de 2026, se atendieron diversas emergencias en distintos puntos de la ciudad como parte de las labores permanentes de prevención y respuesta.



En este lapso, el Departamento de Bomberos atendió un total de 20 servicios, mientras que el área de Rescate Municipal respondió a 14 servicios, relacionados principalmente con situaciones de riesgo para la población.



Como hecho sobresaliente, se reportó un incendio en una finca utilizada como casa hogar, el cual fue atendido de manera oportuna por los cuerpos de emergencia. El siniestro no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales, sin mayores novedades.



En lo que respecta al Albergue El Barreal, se mantiene una ocupación de 53 personas masculinas y 8 femeninas, quienes reciben atención y resguardo por parte de las autoridades correspondientes.



La Dirección General de Protección Civil reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y exhorta a la población a reportar cualquier emergencia de manera inmediata al número 911.