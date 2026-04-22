El sueño de la División I está más cerca que nunca para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En una exhibición de poderío físico y precisión táctica, los Indios de la UACJ sellaron su pase a las semifinales del Campeonato Nacional División II 2026 tras vencer con autoridad 79-60 a los Leones de la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Córdoba-Orizaba.

La marca de Gustavo Nares Navar

El encuentro, disputado la noche de este lunes en la duela de la Universidad Americana de Puebla (UAMP), tuvo un nombre propio que retumbó en todo el gimnasio: Gustavo Nares Navar.

El portador del jersey #21 cargó con el equipo al hombro, firmando una hoja de estadísticas digna de un MVP:

33 puntos (dominio absoluto del aro).

12 rebotes (dueño de las segundas oportunidades).

5 asistencias (visión de juego periférica).

Bajo la batuta estratégica del coach Luis Alán Bosquez Quezada, la quinteta fronteriza supo contener el ímpetu de los veracruzanos, rompiendo el juego en la segunda mitad con una defensa asfixiante que dejó sin respuesta a la Anáhuac.

La gran cita: martes de ascenso

La mesa está puesta para el duelo más dramático del torneo. Los Indios no solo jugarán contra cinco hombres en la cancha, sino contra todo un gimnasio. Hoy, martes 21 de abril a las 19:00 horas, la UACJ se medirá ante los Jaguares de la UAMP, quienes contarán con el apoyo total de su afición en Teziutlán.

Al final de cuentas creo que fue nuestro marcador, pero, pues, por debajo de él [Gustavo Nares Navar], estuvo todo el equipo aportando. O sea, creo que las canastas se hacen entre todo el equipo; no quiero menospreciar el trabajo de Gustavo, que fue el pilar que repartió la pelota a todos sus compañeros. Es un trabajo defensivo sobresaliente. En todos los partidos han sido jugadores distintos que han sido los scores, entonces es lo que nos ha mantenido jugar como equipo y esperamos seguir haciéndolo hasta el final

sostuvo Bosquez Quesada.

De ganar este encuentro, los fronterizos no solo asegurarían su lugar en la final, sino que cumplirían el objetivo primordial de la temporada: el regreso triunfal a la División I de la ABE.

El encuentro de semifinales definirá a uno de los dos equipos que obtendrán el ascenso directo este año. La moneda está en el aire.